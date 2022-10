ESCLUSIVA Aceti: “Meazza demolito? C’è un problema. Ecco il progetto alternativo”

Il dibattito pubblico sul futuro di San Siro volge al termine, tra contrasti, incognite e tante domande ancora senza risposta. Inter e Milan confidano nel sì definitivo da parte del Comune di Milano, ma non è ancora detta l'ultima parola. Anche perché sono in tanti che si oppongono alla costruzione di un nuovo impianto, che comporterebbe la demolizione del Meazza, vero monumento di Milano e del calcio mondiale. Fra loro, l'Ingegnere Riccardo Aceti che, con il collega Nicola Magistretti, ha studiato una soluzione alternativa, per ottenere gli stessi ricavi a cui puntano i club e, al contempo, riqualificare (e, dunque, tenere in vita) lo stadio di San Siro. Ne avevamo già parlato nell'intervista di maggio: l'Ing. Aceti aveva esposto la sua visione sul futuro del Meazza in una nuova veste. Ora che lo stesso Aceti ha preso attivamente parte al dibattito pubblico, FCinter1908.it lo ha raggiunto per fare il punto della situazione e illustrare altri aspetti del progetto. Non ultima, la domanda più importante: San Siro può essere davvero demolito? La risposta è tutt'altro che scontata...