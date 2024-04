In Piazza Duomo è stato inevitabilmente tra i più acclamati. Capitano, ma anche trascinatore dentro e fuori dal campo: Lautaro Martinez per i tifosi dell'Inter è diventato un vero capopopolo. Per questo, nell'euforia generale per il grande traguardo scudetto, l'ambiente nerazzurro continua a chiedersi quando arriverà il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino.