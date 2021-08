Sky – Questione attaccanti, piano chiaro dell’Inter. Accordo con Dzeko. Zapata…

Dopo l'addio di Romelu Lukaku, il club nerazzurro accelera sul fronte acquisti per sostituire il belga

L'addio di Romelu Lukaku, obbliga l'Inter a cercare un sostituto e a farlo in fretta. Tra dieci giorni inizia il campionato e la dirigenza è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi una rosa all'altezza. I nerazzurri continuano a spingere per Edin Dzeko con il giocatore che ha accettato l'offerta biennale dell'Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, tra Roma e Inter c'è stato anche ieri un contatto e si sta cercando di risolvere il tutto in tempi brevi.