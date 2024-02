L'Inter si prepara per la trasferta di Lecce e lo fa provando una formazione inedita per certi versi. Decisa la coppia offensiva

L'Inter si prepara per la trasferta di Lecce e lo fa provando una formazione inedita per certi versi. Nella rifinitura di oggi, come appurato da Fcinter1908, è stato prima provato Arnautovic in coppia con Sanchez, poi durante le prove tattiche la pettorina di titolare è tornata sulle spalle di Lautaro Martinez. Assente Sommer, si è allenato con la prima squadra il giovane portiere Calligaris.