"Onestamente non credo, quando uno va in campo poi tutto si azzera. È chiaro che la vicenda Acerbi-Juan Jesus possa aver dato fastidio, ma i giocatori sono dei professionisti, è una cosa marginale che uno poi si lascia passare. Acerbi, se ha la coscienza pulita, non penso che possa avere problemi. Per quanto riguarda la sosta, è sempre un'arma a doppio taglio, ci sono giocatori che vanno lontano, giocano, c'è il rischio che qualcuno si possa infortunare o che possa tornare stanco, ma giocare per la propria Nazionale è anche motivo di vanto, può darti una carica in più".

A proposito di Nazionali, hai avuto modo di vedere da vicino l'Italia di Spalletti: grande protagonista, come al solito, è stato Barella, in gol nella seconda amichevole. Possiamo ormai considerarlo tra i top nel suo ruolo?

"Sicuramente potrebbe diventarlo, ma credo che per essere tra i primi 4-5 al mondo deve lavorare ancora un po'. Gente come Modric, Kroos... Non diventi così da una stagione all'altra, devi giocare in una squadra che compete sempre al top, vincere. Barella può sicuramente diventare uno di quella categoria, speriamo. Abbiamo bisogno di gente così: con il fatto che ci sono tanti giocatori stranieri, quando hai un italiano così bisogna "coltivarlo" bene".

Tornando a Inter-Empoli: che partita possiamo aspettarci?

"Mi aspetto il classico copione: una squadra con meno qualità, che deve difendersi e sperare di trovare la grande squadra in una giornata no. L'Inter dovrà avere pazienza, girare il pallone, se poi riuscirà a segnare subito tanto meglio. Onestamente l'Inter con la qualità e la convenzione che ha è difficile che non porti a casa il risultato. Inzaghi e i giocatori prima o poi troveranno il bandolo della matassa".

La delusione per l'eliminazione dalla Champions League è ancora tanta.

"L'Inter ormai ha consapevolezza, in campionato ma anche in Europa, poi ci sta che contro l'Atletico Madrid tu possa perdere, sono due partite e ci sono gli episodi. L'Inter sa di essere forte, non bisogna mai snobbare nessuno, poi il resto vien da sè. Alla fine l'eliminazione ci può anche stare, ma nel calcio hai la fortuna di poterti rifare subito: in questo caso non in Champions League, purtroppo, ma in campionato. Ormai hai perso, inutile stare lì a pensare e ripensare".

Scudetto a parte, si parla tanto della possibilità di vincerlo nel derby e di fare il record di punti: al di là delle dichiarazioni di facciata, pensi che nello spogliatoio dell'Inter si pensi anche a queste cose?

"Oggettivamente sarebbe una goduria vincere lo scudetto nel derby, festeggiarlo in campo contro i cugini, davanti al proprio pubblico... Sicuramente lo penseranno: visto che questo scudetto bisogna vincerlo, sarebbe bello farlo nel derby. E poi anche il record di punti: ti permetterebbe di entrare nella storia. Perchè non provarci? Poi alla fine sono discorsi un po' così, lo scudetto lo vinceranno prima o dopo".

