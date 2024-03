Dopo il pareggio col Napoli che ha interrotto la striscia di vittorie, l'Inter vuole riprendere il proprio cammino verso la seconda stella. A San Siro arriva l'Empoli di Nicola a caccia di punti salvezza, Inzaghi si affida alla Thu-La per ritrovare i tre punti. "Per confermarsi macchina da gol (sono già 71, quasi 2 e mezzo a partita) serve che Lautaro torni Toro. L’argentino ha abituato tutti troppo bene, al punto da fare notizia se non segna per due gare. Un digiuno più lungo (3) risale a settembre, sempre con l’Empoli di mezzo", sottolinea la Gazzetta dello Sport.