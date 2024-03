"Simone Inzaghi non si fida dell'Empoli e lo ha già fatto presente alla truppa. La sosta per la nazionali, il caso Acerbi-Juan Jesus e il precedente dello scorso anno a San Siro contro gli azzurri lo portano a pensare che la partita con la formazione di Nicola potrebbe trasformarsi in una trappola che lui invece vuole assolutamente evitare". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Inter-Empoli, un match da non sottovalutare, con il Milan che si è rifatto sotto a -11 a 9 giornate dalla fine.