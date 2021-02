ESCLUSIVA Paolillo: “Suning non ha ancora deciso, ho una speranza. Moratti ha già dato”

"Me l'auguravo, ero sicuro che sarebbe stata una partita molto tirata, ma giocata con grinta dai nostri. Non mi aspettavo, e ne sono entusiasta e felicemente sorpreso, una perfezione da parte di tutti. A partire di Handanovic fino a Lautaro passando per tutti gli altri. Ognuno ha giocato al massimo".

"Vedo una buona squadra, sarà un campionato tirato fino all'ultimo, ma l'Inter è in grado di lottare fino alla fine. Me lo auguro in particolare per questa dirigente: Marotta, Antonello e tutti gli altri che hanno lavorato per costruire questo gruppo. Oltre che per Conte e i giocatori, ma lo spero soprattutto per la dirigenza che merita di essere premiata per come ha lavorato".