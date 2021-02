Pistocchi: “Conte, lavoro all’Inter notevole. E gira una grande bugia sui nerazzurri”

Le considerazioni del giornalista a Radio Amore Campania: "L'Inter ha un'idea ben precisa di gioco e lo sta dimostrando"

Intervenuto ai microfoni di Radio Amore Campania, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha analizzato così il momento dell'Inter dopo la vittoria per 3-0 nel derby con il Milan: "Nel derby ha fatto una partita di grande spessore, gira una grande bugia sui nerazzurri: non è vero che sa giocare solo in contropiede. E' una squadra che gioca anche un calcio piacevole. Non è una squadra stupida che fa una cosa sola. Si vede il lavoro dell'allenatore. Tutti i soloni italioti volevano l'esonero di Antonio Conte, che invece ha fatto un lavoro notevole. Dopo dieci anni di niente, i tifosi nerazzurri devono essere abbastanza contenti. Un altro che è cresciuto tantissimo nell'Inter è proprio Perisic. L'Inter ha un'idea ben precisa di gioco e lo sta dimostrando".