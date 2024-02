"Per capire la portata della scommessa dei nerazzurri va sottolineato come per lui sia stato occupato uno slot extracomunitario, sempre prezioso. Quest'anno la stessa casella è stata occupata a gennaio da Tajon Buchanan", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Poche parole, complice un italiano a livello base, e tanta corsa. L'inesauribile ossigeno non esclude però il piede educato, davvero pregevole nel caso di Ebenezer. Nei primi mesi Akinsanmiro ha sùbito impressionato a centrocampo. Gioca da mezzala nel 4-3-3 con sempre più sapienza tattica nei movimenti, gode di un'ottima base in ogni voce in curriculum e manca soltanto negli ultimi metri tra tiro e finalizzazione, caratteristica su cui continuerà a sudare con lo staff".

"Akinsanmiro ha sempre lavorato duro e negli ultimi mesi è migliorato ulteriormente, crescendo fisicamente e maturando a livello di testa. Può essere considerato un centrocampista box to box che si destreggia molto bene nelle due fasi. Nella prossima stagione Ebenezer dovrà lasciare la Primavera. Molto probabilmente in prestito visto l'affollamento di mezzali con l'arrivo di Piotr Zielinski il 1° luglio. L'Inter vede in lui uno dei migliori prospetti dell'attuale Primavera e l'esordio non è casuale".

