Il centrocampista si fa sempre trovare pronto e risponde alla grande quando chiamato in causa dall'inizio o a gara in corso

Ogni volta in cui gli viene concessa fiducia, Davide Frattesi risponde presente. Il centrocampista si fa sempre trovare pronto, che sia a gara in corso o dall'inizio. Motivazioni a mille, super intensità e concentrazione. Frattesi si gioca al meglio le sue chance, dimostrando di meritarne anche di più.

"Nella grande abbuffata ha dato una forchettata, anche una e mezza, un commensale di solito ai margini della tavola. Davide Frattesi ha però così tanta fame che non si preoccupa del tempo che gli è concesso nel banchetto di Inzaghi. Il giocatore più pagato dell’ultimo mercato estivo italiano, era alla terza presenza da titolare in campionato. La prima a fine estate in casa dell’Empoli e l’ultima al Franchi di ritorno dalla Supercoppa araba di gennaio. Eppure, nel vedere il motore rombare contro il Lecce, sembrerebbe un titolarissimo. Niente di strano, questo 24enne estroso e simpatico è una mezzala in missione. Ha accettato una stagione alle spalle di chi comanda a centrocampo, ma non abbassa l’intensità quando è il suo turno. Con l’Atletico a San Siro ha strappato la palla del gol entrando a gara in corsa", spiega La Gazzetta dello Sport.