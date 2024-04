Lautaro? E' l'ultimo arrivato, aveva un po' di stanchezza: si è sempre messo a disposizione, è un vero capitano. Le cose belle sono che la squadra cerca di fornirgli palle gol: ci sta una partita di appannamento, ma non possiamo assolutamente discuterlo. Qualche partita non ha segnato, ma il lavoro che fanno lui, Thuram, Arnautovic e Sanchez ci dà una grande mano in non possesso: poi la squadra cerca di fare il possibile per metterli in condizione di segnare. L'azione del secondo gol è congeniata da giocatori subentrati.

Uno sfizio da togliermi? Tutti (ride, ndr). Non abbiamo mai parlato di scegliere la partita in cui vincere lo scudetto: abbiamo fatto tantissimi punti e abbiamo un grande vantaggio ma non basta. Mancano 8 partite e dobbiamo fare bene: a me fa piacere non subire gol, ma non dipende solo dai difensori. Abbiamo solo in testa di arrivare allo scudetto, prima possibile sarebbe meglio ma ci godiamo il percorso. Nel derby? Non bluffo, non ne abbiamo parlato: la squadra metterà la testa sull'Udinese sperando di vincere senza prendere gol. La cosa meravigliosa di questo gruppo fantastico è l'entusiasmo in allenamento".