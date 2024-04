Su Acerbi:

"Stiamo zitti volutamente. Voglio dire che è una pagina amara per il calcio da qualsiasi punto di vista. C'è un fatto che viene prima di tutto. Abbiamo chiesto a lui quello che è successo in campo. Lui ha espresso la sua verità oggettiva. Non avevamo dubbi e riscontro dalle sue dichiarazioni di discriminazioni razziali, pertanto lo abbiamo affiancato con l'avvocato in udienza e poi il Giudice ha preso la posizione. L'Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro ogni discriminazione. Siamo al fianco di Juan Jesus. C'è un aspetto giuridico che è la decisione del Giudice e una verità di Acerbi che ha avuto problematiche di salute e che non scherza su questi temi".

Su Juan Jesus e il Napoli:

"Non ho parlato con lui ma con il mio giocatore. Prendo atto di quello che ci ha raccontato. Non ho dubbi nel credere a quella che è la sua versione. Non sono giudice, ribadisco quello che è stato. Acerbi ci ha detto che nulla aveva a che vedere con discriminazioni razziali. Per questo lo abbiamo affiancato. Rispetto l'opinione di Juan Jesus , ma non sono un giudice".

Lo stato d'animo di Acerbi:

"È una pagina amara da qualsiasi punti. Di sicuro lui è rimasto condizionato da questa situazione, dal fatto che sia stato attaccato da tutte le parti. Faccio forza sul fatto che lui sia uomo abituato ad affrontare la vita con grande determinazione. Ha avuto grandissimi problemi di salute. È un uomo con la U maiuscola, saprà venire fuori da questa cosa".

Sul mercato:

"Ringrazio ancora una volta Ausilio e Baccin. Siamo in piena attività per cogliere opportunità e pianificare le operazioni della stagione 2024/25. Il nostro zoccolo duro è il nostro modello con una forte competenza con ognuno col suo ruolo ed ha ampia delega per muoversi. La proprietà è assente fisicamente ma presente dal punto di vista morale".

Nuova proprietà il 20 maggio?

"Non lo so, sono tematiche che sono sopra la mia testa. Parlo spesso con Zhang, credo che abbia la possibilità e la voglia di andare avanti. Ci siamo trovati bene, è una proprietà che ha portato risultati. Credo che ci siano tutte le possibilità per proseguire in questa direzione".

