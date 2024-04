Assenti Bastoni e De Vrij, non ancora pienamente recuperati, il tecnico dell'Inter ha scelto Carlos Augusto come braccetto sinistro

Dopo la vittoria con l'Empoli, l'Inter sarà di nuovo in campo lunedì sera in casa dell'Udinese. Inzaghi, molto probabilmente, dovrà fare a meno di Bastoni e De Vrij non ancora pienamente recuperati. Mentre sarà tra i convocati Arnautovic. In difesa, senza Bastoni, è Carlos Augusto ad aver vinto una maglia da titolare come braccetto di sinistra. Davanti al rientrante Sommer, assieme al brasiliano, ci saranno Pavard e Acerbi.