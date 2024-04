Terminata da pochi minuti ad Appiano Gentile la seduta del sabato per l'Inter di Simone Inzaghi. Per i nerazzurri lavoro in preparazione della sfida con l'Udinese, in programma lunedì sera alla Dacia Arena. Simone Inzaghi, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it , non ha avuto a disposizione Alessandro Bastoni , ai box per un affaticamento ai flessori, né Stefan De Vrij , il cui rientro in gruppo è ancora rimandato dopo il problema muscolare accusato in nazionale.

Per entrambi sarà decisiva la giornata di domani, con la rifinitura in programma prima della partenza, in ottica convocazione. In tal senso, molto difficile che Bastoni possa far parte della spedizione. De Vrij invece ha qualche speranza in più, ma anche in caso di convocazione andrebbe in panchina, non avendo fatto lavoro in gruppo fino ad oggi. Contro i bianconeri tornerà a disposizione Arnautovic, che anche oggi ha lavorato con i compagni.