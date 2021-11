Sky – Brozovic priorità Inter. Offerta importante e altri club in agguato: la situazione

Il croato è un punto fermo per Inzaghi e c'è attesa per l'incontro con il suo entourage per il prolungamento di contratto

Eva A. Provenzano

Considerato un punto fermo dell'Inter,Marcelo Brozovicè arrivato al capitolo rinnovo. Per il momento non è arrivato il tanto atteso incontro con l'entourage del giocatore. Ma parlarne con il centrocampista è la priorità della settimana per il club nerazzurro dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Barella.

Il croato piace tantissimo a Inzaghi (e non solo a lui). Club e giocatori devono incontrarsi: per restare in nerazzurro Marcelo "dovrebbe accettare la proposta considerata importante che gli è stata fatta dalla società", spiegano a Skysport. "Ma avendo evidentemente anche altre richieste di altri club, o da chi in queste settimane lo ha avvicinate, sa che potrebbe andare a guadagnare di più. Il calciatore sarà chiamato a fare una scelta, sta bene a Milano, bisognerà capire fin dove la società potrà spingersi quando le parti si incontreranno. E se il calciatore è disposto ad accettare quanto gli verrà proposto pur di rimanere all'Inter, se non riterrà la proposta di altri club", sottolineano dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)