Sky – Inter, Brozovic e non solo. Mercato di consolidamento in vista

Tiene banco la questione del rinnovo del croato ma i dirigenti nerazzurri lavorano per dare certezze a Inzaghi

L'idea di mercato dell'Inter per il futuro non passa solo dal rinnovo di Brozovice dal suo rinnovo. Il progetto di consolidare la rosa è il centro dei pensieri della società per dare certezze ad Inzaghi. C'è anche per esempio da pensare alla scadenza del contratto di Dimarco. Arriverà tra un anno e mezzo. Si cercherà di allungare l'accordo, ritoccando lo stipendio del calciatore che sarebbe richiesto da alcuni club. Federico gode della fiducia di Inzaghi e il suo rinnovo è considerato importante: l'accordo con lui sarà tra gli obiettivi della società interista.