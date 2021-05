FCIN1908 / Conte, senza strappi per l’Inter è e resta il tecnico. Promesse impossibili perché…

Il futuro di Antonio Conte all'Inter è ancora in dubbio: un'altra giornata è volata senza un incontro tra le parti

Daniele Vitiello

L’ora X non è ancora arrivata. In casa Inter è ancora in piedi il rebus che riguarda il futuro della panchina, legato ad un punto di sintesi tra le vedute di proprietà, società e allenatore non ancora raggiunto. Tutto lascia pensare che non passerà ancora molto tempo prima che Antonio Conte sciolga le riserve, ma al momento bisogna ancora attendere.

Un’altra giornata è volata di via senza un incontro tra le parti. In viale della Liberazione sono passati tutti: Steven Zhang, gli ad Marotta e Antonello, il direttore sportivo Piero Ausilio, i vertici della comunicazione e anche l’avvocato Cappellini. Sembrava tutto apparecchiato, ma di Conte nemmeno l’ombra. Ancora una volta. La dirigenza fa sapere di essere al lavoro per mediare e trovare il modo di andare avanti, pur sottolineando che il tecnico è ancora legato all’Inter per un altro anno e se per qualsiasi motivo avesse intenzione di interrompere il rapporto di lavoro dovrà essere lui a farsi vivo.

A casa Conte sono quindi ore di riflessione. Da un lato la possibilità di proseguire nel solco del percorso iniziato due anni fa, con una squadra giovane e destinata ancora a far bene. Dall’altro, invece, il timore che in assenza di offerte valide per esuberi o rientri dai prestiti, Marotta e Ausilio siano costretti a lasciar partire uno o più pezzi pregiati, alterando inevitabilmente il livello della rosa. L’Inter non può promettergli che tutti i big rimarranno ad Appiano, perché il mercato che sta per iniziare nasconde ancora più insidie del solito.