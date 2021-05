Inter, 275mln da Oaktree. Soldi per il mercato? Pedullà: “Ecco come stanno le cose”

Pedullà ha fatto il punto sul prossimo mercato dell'Inter. Il giornalista si è soffermato sul finanziamento arrivato dal fondo Oaktree

"A scanso di equivoci, dobbiamo aggiungere che questi soldi serviranno a coprire quanto dovuto, neanche un euro verrà utilizzato per finanziare il mercato o chissà cosa. Il passaggio è obbligato, dovremmo dire deciso. Avevamo già avuto un’avvisaglia quando, in condizioni di normalità, sarebbe andato in porto lo scambio Sanchez-Dzeko, soltanto che l’Inter decise di non coprire la differenza, passaggio fondamentale per arrivare a un’intesa. In altri tempi, sarebbero bastati cinque minuti per chiudere l’affare: stavolta no, cartina di tornasole di problemi enormi".