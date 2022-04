FCIN1908 / Inter, De Vrij torna in gruppo. Ecco come la società ha accolto la decisione del Coni

Le ultime da Appiano Gentile: l'umore della società nerazzurra dopo il ricorso respinto e le condizioni di de Vrij

Il ricorso dell'Inter per ottenere la vittoria a tavolino contro il Bologna (nonostante ci fossero alcuni elementi distintivi in questo ricorso molto diversi dagli altri) è stato respinto. Lo ha deciso il Collegio di Garanzia dello Sport, confermando quanto stabilito dalla giustizia della Figc. Verrebbe da commentare quasi con un "meno male", pensando alla tragedia greca che sarebbe andata in scena nel caso avessero assegnato i tre punti ai nerazzurri. La sentenza è diventata politica e nulla come il peso politico può diventare grave e decisivo in Italia. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908 in casa Inter sono sereni e pronti a giocare la partita in questione, partita che i nerazzurri avrebbero voluto giocare già a gennaio. Non ci può essere un rammarico prolungato per questa decisione, che è stata accettata senza perdite di tempo. Certo è che i nerazzurri affronteranno un Bologna molto diverso da quello che avrebbero sfidato a gennaio. Non solo per i tanti positivi che la squadra di Mihajlovic aveva in rosa alla ripresa del campionato ma anche per la fase molto diversa in cui sta transitando ora la squadra rossoblu. A farne le spese anche il Milan, che a San Siro non è andato oltre il pareggio contro un Bologna decisamente ostico e per nulla arrendevole. In generale, sul calendario e sulla gestione degli impegni ravvicinati (anche nel caso in cui una squadra onori e vada avanti in tutte le competizioni, anche quelle europee) ci sarebbe da fare una attenta riflessione.