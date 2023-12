FCIN1908 / Djalo, messaggio all’Inter: vuole arrivare già a gennaio, il costo

Tiago Djalo rimane uno degli obiettivi di mercato dell'Inter: il difensore portoghese è in scadenza di contratto con il Lille, e la dirigenza nerazzurra è al lavoro da tempo per assicurarselo a parametro zero la prossima estate. Un'operazione già impostata, ma che potrebbe anche essere anticipata a gennaio: secondo quanto appreso da Fcinter1908, il centrale classe 2000 avrebbe espresso la sua volontà di lasciare la Francia quanto prima, informando anche l'Inter.