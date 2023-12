Inter, blitz Djalò prima di Capodanno: “A gennaio penna pronta”. Occhio a Juve, Psg e Atletico

"La corsa è dunque più aperta di quanto si pensava, e imprevedibile proprio perché si gioca su due sessioni di mercato. Questa in arrivo a inizio 2024 e quella della prossima estate. Juve e Atletico, ad esempio, non disdegnerebbero l’idea di prenderlo subito pagando qualche milioncino al Lilla. Un vantaggio competitivo, il club francese preferirebbe una separazione immediata e chiede 4-5. Il Psg, invece, non brama per l’affare subito, esattamente come l’Inter. Nonostante l’emergenza in difesa, i nerazzurri non hanno infatti in cantiere un’operazione immediata là dietro. La scelta di puntare su Djaló solo a parametro zero nasce, sì, da una valutazione economica (inutile spendere anche poco per ciò che puoi prendere gratis sei mesi dopo), ma anche dall’ampio lavoro preparatorio. Da settimane è stata trovata una base di accordo col difensore passato anche dalla Primavera del Milan e col suo staff. Da parte sua, il portoghese ha apprezzato il fatto che i nerazzurri non lo abbiano mollato nei giorni più duri, corteggiandolo a distanza senza invadere il campo. A inizio marzo il classe 2000 si è, infatti, rotto il legamento crociato e da allora non ha più giocato, eppure nessuno dubita del fatto che tornerà quello di un tempo".