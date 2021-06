FCIN1908 / L’Inter vola da Eriksen: Volpi e Marotta in Danimarca, attese le dimissioni

A ore il dott. Volpi e Beppe Marotta decideranno quando partire per la Danimarca per accertarsi delle condizioni di Christian Eriksen. Il giocatore danese si trova ancora in ospedale.

L'Inter e la Nazionale danese sono in perenne contatto dal momento in cui Christian si è sentito male. Il club nerazzurro, nella figura del dott. Volpi e del suo staff, è in attesa di avere in mano il ciclo completo degli esami ai quali stanno sottoponendo il giocatore. Tutte le informazioni, non una di meno, che saranno fondamentali per ricostruire le cause del malore e, successivamente, per fare le valutazioni del caso. In questo momento appare davvero prematuro affidarsi a congetture sul futuro del centrocampista nerazzurro. Secondo quanto appreso da FCIN1908 l'Inter è pronta a raggiungere Christian in Danimarca. Il dott. Volpi e Beppe Marotta stanno infatti attendendo che Christian sia pronto per le dimissioni in modo da potergli fare visita. In queste ore decideranno la data di partenza. A causa delle restrizioni per il Covid non sarebbe infatti possibile raggiungere Christian all'interno della struttura ospedaliera, nella quale è ricoverato.