Inter, Lukaku pensa alla visita ad Eriksen in ospedale: e non solo lui

Big Rom ha iniziato a prendere informazioni sul possibile blitz, approfittando dall’assist dato dal calendario dell’Europeo

Oltre a Big Rom, la missione potrebbe comprendere Alderweireld e Vertonghen, ex compagni del danese ai tempi del Tottenham. Tutto comunque è ancora in divenire: in tal senso pure lo staff medico dell’Inter - rimasto in questi giorni in continuo contatto con quello della Nazionale danese, è in attesa del via libera per volare in Danimarca anche per esprimere tutta la sua vicinanza a Eriksen".