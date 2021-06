Il messaggio di Eriksen: “Mi sento bene, dovrò fare altri esami. Grazie a tutti”

Il messaggio del danese: "Grazie mille per i vostri dolci e magnifici auguri e messaggi da tutto il mondo. Vuol dire molto per me e la mia famiglia"

"Ciao a tutti, grazie mille per i vostri dolci e magnifici auguri e messaggi da tutto il mondo. Vuol dire molto per me e la mia famiglia. Sto bene, date le circostanze. Devo ancora sottopormi ad alcuni esami all'ospedale ma mi sento bene. Ora faccio il tifo per i ragazzi della Danimarca per le prossime partite, giocate per tutti noi. Vi auguro il meglio, Christian". Questo il messaggio di Christian Eriksen, che torna a parlare per la prima volta dopo il malore di sabato scorso. Le parole del centrocampista dell'Inter sono riportate dal profilo Twitter della nazionale danese: