FCIN1908 / Eriksen, ora solo relax e famiglia. L’Inter andrà da lui solo a una condizione

Arrivano le prime buone notizie: Eriksen torna finalmente a casa. Ora il giocatore dovrà riposarsi e a luglio tornerà a Milano per sottoporsi ad una serie di test medici.

Arrivano buone notizie per quanto riguarda Christian Eriksen. Il giocatore nerazzurro ha reagito positivamente all'operazione alla quale è stato sottoposto (l'installazione del defibrillatore) e non ci sono state complicazioni. Il danese sta bene e sta tornando a casa per trascorrere in serenità la sua convalescenza. L'Inter lo attende a Milano nella prima decina di giorni di luglio per fare e ripetere tutti i test medici necessari. Notizie importanti, che allontanano finalmente dalla mente il momento del suo malore. Ora Christian avrà bisogno di grande tranquillità per riprendersi da questi giorni intensi. Stare a casa con la sua famiglia lo aiuterà.