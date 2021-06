UFFICIALE – Eriksen dimesso dall’ospedale. Chris: “Operazione andata, sto bene”

Il calciatore è stato dimesso dall'ospedale e tornerà a casa per trascorrere del tempo con la sua famiglia

"Christian Eriksen è stato sottoposto con successo all'operazione ed è stato dimesso oggi dal Rigshospitalet. Oggi ha anche visitato la squadra nazionale a Helsingor e da lì andrà a casa per trascorrere del tempo con la sua famiglia. Christian manda un messaggio: "Grazie per l'enorme numero di auguri, è stato incredibile da vedere e da sentire. L'operazione è andata bene e io sto bene nonostante le circostanze. E' stato fantastico vedere ancora i ragazzi dopo la grande partita che hanno giocato ieri. Niente da dire, farò il tifo per loro lunedì contro la Russia". Questo il comunicato emesso poco fa dalla Danimarca sulle condizioni di Christian Eriksen, dimesso poco fa dall'ospedale nel quale era ricoverato.