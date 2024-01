FCIN1908 – Inter, Bastoni domani torna in gruppo. Dumfries in permesso concesso dal club

Riprende oggi il lavoro dell'Inter ad Appiano Gentile. La squadra, reduce dalle fatiche di Supercoppa, ha goduto ieri di un giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi. Da oggi, però, si fa sul serio in vista del prossimo impegno di campionato. Contro la Fiorentina, in trasferta, ci sono in palio punti importantissimi per rimanere aggrappati alla Juventus (in testa con una partita in più) in vista dello scontro diretto.