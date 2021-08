Sky – Lazaro in uscita. Per l’esterno si fa vivo il Benfica

L'esterno dell'Inter non rientra nei piani e potrebbe partire in questa sessione, i portoghesi in corsa

Andrea Della Sala

Oggi l'Inter si è accordato con Radja Nainggolan per la rescissione del contratto. Ma l'opera di sfoltimento della rosa di Inzaghi ancora non è terminata. Tra i giocatori in uscita c'è anche Valentino Lazaro, lo scorso anno in prestito al Borussia Moenchengladbach.

Secondo Sky Sport, sull'esterno austriaco c'è anche il Benfica. Il club portoghese avrebbe sondato Lazaro e potrebbe presto fare un'offerta concreta.