La delusione in casa Sensi

Non è sfuggito ai più il post della moglie di Stefano Sensi, che parlava di grande delusione per il mancato trasferimento del centrocampista al Leicester. Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, più che per un mancato accordo tra i club l'operazione sarebbe saltata per alcuni ritardi nella definizione del trasferimento riconducibili al club inglese. Il giocatore rimane all'Inter ma nelle gerarchie, ormai definite da Inzaghi, cambierà poco. Sensi è considerato un grande professionista da parte del club nerazzurro. Un giocatore che si è sempre allenato con serietà, facendo ciò che gli era richiesto quando veniva chiamato in causa da Inzaghi. Dopo questo mancato trasferimento non c'è nulla da chiarire tra allenatore e giocatore. Si proseguirà sulla falsa riga di questa prima parte di stagione. A giugno, come ribadito anche dalla moglie di Sensi, il giocatore cercherà un nuovo club dove poter trovare più spazio.