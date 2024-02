Le parole di Giulia sul mancato trasferimento

In un botta e risposta con i suoi follower, la moglie di Sensi è scesa nel dettaglio e ha raccontato come hanno vissuto il mancato trasferimento in Inghilterra. "Mentalmente ma anche fisicamente eravamo già lì! Sarebbe stata una bellissima opportunità per Stefano, ne eravamo super entusiasti, il poter crescere i bambini lì... non vedevamo l'ora ma a davvero un passo non è andata per il mancato accordo tra le due società. Ad oggi sono veramente tanto dispiaciuta perché so la fatica, l'impegno e l'amore che ogni giorno dedica al suo lavoro. Ma giugno è dietro l'angolo e gli auguro con tutta me stessa che possa presentarsi un'occasione speciale per lui, che gli possa dare il posto che merita", ha raccontato Giulia lasciando trapelare tutta la loro delusione.