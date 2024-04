L' Inter è Campione d'Italia a campionato ancora in corso. Cinque le partite ancora da giocare; domenica, a mezzogiorno, i nerazzurri affronteranno il Torino di Juric . Il programma della giornata è tutto per la festa che seguirà, con un meteo finalmente favorevole e una città che non ha mai smesso di festeggiare dopo il fischio finale di lunedì sera. Simone Inzaghi si è rimesso al lavoro ad Appiano Gentile. Farlo dopo aver archiviato la pratica seconda stella, è ancora più bello.

Come anticipato da FCINTER1908, Francesco Acerbi molto probabilmente non sarà a disposizione per la partita contro il Torino. In questi giorni il difensore non si è allenato a causa di un affaticamento. Il resto del gruppo sta bene. Nella giornata di domani saranno da valutare anche le condizioni di alcuni giocatori, non al massimo della forma.