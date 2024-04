Hakan Calhanoglu, leader in campo e fuori. Dopo i festeggiamenti del ventesimo scudetto dell'Inter (festeggiamenti che proseguiranno per molto tempo ancora), il centrocampista turco ha avviato una diretta su Instagram andando a sincerarsi di come stessero i suoi compagni nerazzurri dopo la nottata di festa. Denzel Dumfries si è collegato al buio, Marcus Thuram indossando un paio di occhiali da sole contestati dagli altri giocatori. E poi Lautaro, a casa con la famiglia, e Dimarco in vena di scherzare: "Vado a riposarmi perché non abbiamo ancora vinto lo scudetto".