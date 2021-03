Sky – Nazionale, ok dell’ATS per gli italiani dell’Inter: da Mancini con tampone negativo

I tre giocatori nerazzurri raggiungeranno l'Italia e il loro ct direttamente domani a Parma dove si giocherà la prima gara

L'ATS ha liberato i Nazionali dell'Inter e i giocatori stranieri che sono stati chiamati dai loro ct li hanno già raggiunti. I tre italiani convocati da Mancini invece sono ancora a Milano. Ma era atteso ed è arrivato, come riferiscono a Skysport, l'ok dell'ATS per la partenza di Barella,Bastoni e Sensi. I tre si sono sottoposti ad altri tamponi questa mattina (come tutto il resto della squadra). Se i test fossero negativi i tre potranno raggiungere la Nazionale italiana domani a Parma.