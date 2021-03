FCIN1908 / Inter, il paradosso dei nazionali italiani: dialogo continuo con l’Ats

Dialogo continuo tra l'Ats e il club nerazzurro: la situazione dei giocatori italiani potrebbe cambiare e trovare un epilogo identico a quello dei nazionali stranieri.

Altro discorso è quello che tocca e riguarda i giocatori nerazzurri convocati da Roberto Mancini: Barella, Bastoni e Sensi. Il via libera dell'Ats non riguarda (per ora) gli azzurri nominati, che oggi hanno ripreso ad allenarsi ad Appiano Gentile. Secondo quanto appreso da FCIN1908 la situazione è in continua evoluzione. L'Ats, che ha concesso agli stranieri di partire, potrebbe fare altrettanto con gli italiani dell'Inter rispondendo ad un'esigenza lavorativa. Certo è che fino a quando i tamponi non saranno tutti negativi l'Inter verrà seguita dall'Ats in tutte le sue criticità. Il dialogo tra il club e l'ente milanese è continuo e ogni riflessione/decisione condivisa. Per quanto riguarda ciò che succederà in campo internazionale con i nerazzurri in Nazionale non ci sono dubbi: non rientra nella giurisdizione dell'Ats (che nello specifico ha potere sulle province di Milano e Lodi). Si va verso un epilogo che suona un po' come un liberi tutti.