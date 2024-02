La seconda possibilità, invece, prevede di aspettare altro tempo in attesa di proposte più allettanti, ma con il rischio che la compagnia aerea possa "spazientirsi". Nello specifico, come confermato a Fcinter1908, si guarda con attenzione al mondo delle scommesse sportive: la volontà originaria era di accelerare su questo fronte, ma i recenti casi legati a Fagioli e Zaniolo non hanno sicuramente aiutato. Situazione ancora da definire, nelle prossime settimane potrebbero registrarsi delle novità importanti. In attesa che si definisca con chiarezza anche la questione relativa al Decreto Dignità, che vieta sponsor legati al mondo del betting. Una questione particolarmente importante anche per il tema del nuovo sponsor di maglia nerazzurro.