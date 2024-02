In occasione di Inter-Juventus, San Siro si anima con numerose attività organizzate dal Club nerazzurro per i tifosi e gli ospiti.

Nike sarà Presenting Partner del match, mentre nel prepartita verrà realizzato un laser show in collaborazione con Qatar Airways e Qatar Creates, movimento culturale qatariota legato al mondo dell’arte e del design e che celebrerà Design Doha 2024, la biennale del design dal 24 al 28 Febbraio che celebra le eccellenze del design della regione del MENA. Con il supporto di Qatar Airways verranno inoltre distribuite ai tifosi delle sciarpe per colorare di nerazzurro lo stadio all’ingresso in campo dei giocatori.