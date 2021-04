FCIN1908 Scouting – L’Inter studia Katterbach: dal dietrofront a 7 anni a ‘nuovo Lahm’

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Noah Katterbach del Colonia

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Cross di Hakimi e gol di Darmian. La rete che ha deciso la sfida contro il Cagliari a San Siro incarna perfettamente l'enorme valore che i due quinti ricoprono nello scacchiere tattico e nell'idea di gioco di Antonio Conte. L'Inter si gode il presente ma programma già il futuro andando a caccia sul mercato dei giovani prospetti più talentuosi da prenotare e non lasciarsi scappare. Il lavoro degli scout nerazzurri prosegue e uno dei nomi presenti sui taccuini della dirigenza è quello di Noah Katterbach, laterale mancino classe 2001 del Colonia e della Germania U21.

La volontà dell'Inter è quella di individuare un profilo 'alla Hakimi' per la fascia sinistra. Un calciatore giovane, di qualità e pronto per il grande salto. Il nome di Katterbach, considerato in patria il 'nuovo Lahm', non poteva sfuggire agli osservatori nerazzurri.

Quel provino e l'eccezione del Colonia

Nato Simmerath, paesino di 15 mila anime nel cuore della Renania, Katterbach - che compirà domani 20 anni - dà i primi calci al pallone nel Dreiborn. L'amore per il pallone e le qualità sono evidenti fin dall'infanzia, prima dell'evento che cambierà per sempre la vita di Noah. All'età di 7 anni, viene notato dagli osservatori del Colonia e partecipa al provino con oltre 100 bambini. Da quella selezione ne vengono scelti solo due per entrare nelle giovanili dei 'Geissbocke': uno è proprio Katterbach. La notizia sorprende mamma Yvonne e papà Edwin, che tentennano: a rischio c'è il futuro di Noah, con la scuola che potrebbe risentire degli oltre 150 chilometri da percorrere ogni giorni.

Inizialmente la famiglia opta per il no, ma la passione e l'insistenza del ragazzo spinsero i genitori a fare retromarcia. "Abbiamo chiamato il club" ha raccontato la madre in un'intervista. L'ultimo posto della squadra Under 8 era già stato assegnato, ma il Colonia decise di fare un'eccezione per Noah e formò una rosa da dodici anziché undici giocatori.

La trafila nel Colonia fino alla Nazionale

Da lì inizia un lungo percorso che porta Noah Katterbach a fare tutta la trafila del settore giovanile fino al grande giorno, quello dell'esordio in Bundesliga. Il 5 ottobre 2019, il tecnico del Colonia Achim Beierlorzer decise di schierarlo dal primo minuto a Gelsenkirchen. Un giorno indimenticabile per Noah, che ha debuttato a 18 anni, 5 mesi e 22 giorni. Un'emozione unica per il classe 2001. Parallelamente, Katterbach è convocato in tutte le nazionali giovanili della Germania fino all'Under 20, con cui ha debuttato il 7 ottobre scorso. In questa stagione ha collezionato 22 presenze con la maglia del Colonia.

Spinta e personalità

In patria tanti sono sicuri: Katterbach sarà il futuro terzino sinistro titolare della nazionale tedesca. Nato come terzino sinistro in una difesa a 4, il classe 2001 è stato utilizzato anche in un 3-5-2 o esterno alto per la sua propensione offensive e le qualità aerobiche e tecniche, che fanno di lui un ottimo crossatore e dribblatore. Rapido e propositivo, Katterbach predilige attaccare, sfruttando la capacità di inserimento e l'abilità nell'uno contro uno. Molto affidabile anche dal punto di vista mentale, ha dimostrato di non soffrire la pressione ed essere lucido anche in situazioni più complicate. Il tedesco deve migliorare la fase difensiva, in cui no ancora non riesce a brillare. Ma proprio come Hakimi, arrivato da due anni in Bundesliga, potrebbe avere agli ordini di Conte il tempo e il modo di poter lavorare su questo aspetto.

Gli occhi dell'Inter

Le qualità ci sono e il paragone con Lahm non è casuale. Per questo motivo l'Inter e alcuni club di Premier hanno già messo gli occhi su Katterbach. Come ha rivelato Tuttosport, il classe 2001 del Colonia e della Germania è nella lista ristretta degli uomini mercato del club nerazzurro, a caccia di un altro grande colpo in vista del prossimo mercato estivo. E chissà che dopo Darmian non possa essere lui la nuova sorpresa a sinistra dalle parti di Appiano Gentile.