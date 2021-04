FCIN1908 Scouting – L’AZ e il record, l’Olanda di De Boer e ‘fattore Conte’: Inter su Wijndal

La rubrica sui migliori giovani del panorama internazionale curata da Fcinter1908: oggi presentiamo Owen Wijndal, terzino dell'AZ

Alessandro De Felice

In un calcio dove sempre più giovani riescono a imporsi e a far innamorare i propri tifosi, con le più grandi società pronte a sfidarsi a suon di milioni per accapararsi i migliori, Fcinter1908 vi propone ogni settimana un talento diverso, con un occhio di riguardo per i giovani di casa nerazzurra.

Qualità tecniche e mentalità vincente. Owen Wijndal ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista nel calcio europeo. Non a caso il terzino classe 1999 è sempre più al centro del progetto dell'AZ Alkmaar ed è già nel giro della nazionale maggiore dell'Olanda. Le sue prestazioni e suoi numeri non sono sfuggiti agli scout dell'Inter, che lo monitorano da tempo e continuano a seguire la sua crescita. L'obiettivo del club nerazzurro in vista del prossimo mercato estivo è quello di rinforzare la fascia sinistra con un profilo giovane ma già affermato a livello internazionale, proprio come fatto lo scorso anno con Hakimi. L'identikit corrisponde esattamente alle caratteristiche di Wijndal, che in attesa del grande salto continua a incantare in Eredivisie.

Prodotto AZ

Poco più di 30 chilometri. È questa la distanza tra Zaandam, città in cui Wijndal è nato il 28 novembre 1999, e la vicina Haarlem, dove il calciatore olandese ha tirato i primi calci al pallone. Le qualità tecniche e atletiche di Owen risaltano subito all'occhio, fin dall'adolescenza, con l'AZ Alkmaar che non se lo lascia scappare. Nei 'Kaaskoppen', Wijndal fa tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra il 4 febbraio 2017 nella sconfitta per 4-2 contro il PSV Eindhoven. Il classe 1999 debutta grazie al tecnico John Van den Brom all'età di 17 anni e 68 giorni, diventando il più giovane esordiente della storia dell'AZ Alkmaar. Nei due anni successivi, Wijndal fatica in prima squadra, raccogliendo poche apparizioni, ma gioca con continuità nella formazione U21, prima della svolta nella stagione 2019/20. Sotto la guida di Arne Slot debutta in Europa tra turni preliminari di Champions League e fase a giorni di Europa League, e conquista pian piano un posto da titolare. L'ascesa di Wijndal è inarrestabile, fino all'esordio con l'Olanda il 7 ottobre 2020 con Ronald Koeman a 20 anni, 10 mesi e 9 giorni. Oggi, il classe '99 rappresenta un pilastro del suo club ed è stabilmente nel giro della nazionale maggiore dell'ex Inter Frank De Boer.

Le caratteristiche di Wijdal

Rapido, tecnico e con una grande capacità di progressione con la palla tra i piedi, oltre alla facilità di dribbling. Owen Wijndal fa dell'assist una delle sue armi migliori: in Questa stagione ne ha già collezionati 5 in Eredivisie. Alto poco meno di 180 centimetri, ha nell'accelerazione e la velocità due delle caratteristiche principali. Come ha già dimostrato fino ad ora tra AZ Alkmaar e Olanda, il 21enne può ricoprire il ruolo di terzino sinistro in una difesa a quattro ma soprattutto agire da fluidificante a tutta fascia in un 3-5-2, proprio come quello di Antonio Conte. Owen rappresenta un profilo in rampa di lancio che alla corte del tecnico nerazzurro potrebbe esplodere definitivamente. Il 'fattore Conte' che ha già permesso a molti giovani calciatori di arrivare alla definitiva consacrazione grazie al lavoro dell'allenatore leccese.

L'Inter ma non solo

In Olanda ci sono pochi dubbi: Wijndal farà parte della spedizione dell'Olanda agli Europei. Il classe 1999 è tra i più giovani della rosa di De Boer ma non per questo non riesce a ritagliarsi il suo spazio. L'Inter lo segue ma non è l'unico club ad aver messo gli occhi su di lui. Il 21enne, che fa parte della scuderia di Mino Raiola, è atteso da un finale di stagione ad alto livello prima del Campionato Europeo. Pochi mesi per confermare le grandi qualità prima del grande salto, magari già in estate: il club nerazzurro, come confermato da Tuttosport, c'è e continua a studiarlo in attesa di una decisione sul nome su cui puntare per rinforzare la fascia sinistra.