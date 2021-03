Inter, un Hakimi… a sinistra: dal sogno Gosens a Wijndal, i nomi sulla lista

Il quotidiano Tuttosport fa il punto della situazione in casa Inter con il club nerazzurro a caccia di un colpo sulla fascia sinistra

Alessandro De Felice

Le corsie esterne rappresentano uno delle fonti di gioco principali dell'Inter di Antonio Conte. L'allenatore nerazzurri aveva sottolineato già la scorsa stagione la necessità di rinforzare le fasce. Una richiesta accolta subito dalla dirigenza, con Marotta e Ausilio che si sono mossi e hanno messo a segno un grande colpo strappando Hakimi al Real Madrid e alla concorrenza di tante big europee per 40 milioni di euro più bonus.

Come riferisce Tuttosport, la scorsa estate l'Inter era intenzionata a rinforzare la corsia mancina e trovare un esterno in grado di alternarsi con Young. Lo stop agli investimenti della famiglia Zhang non lo ha permesso: ecco che Conte si aspetta un Hakimi mancino in estate. "Un rinforzo da Champions" lo definisce il quotidiano.

Perisic rimarrà, a meno di inaspettati colpi di scena, mentre si scalda la pista Dimarco. Il laterale sta facendo bene a Verona ma secondo Tuttosport difficilmente potrà ricoprire il ruolo di titolare all'Inter.

Sulla lista dell'ad Marotta e il ds Ausilio ci sono ancora i nomi di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Almeno uno dei due lascerà il Chelsea, con il secondo favorito. "La concorrenza è ricca, visto che in Italia sono sulle sue tracce da tempo sia la Juventus che il Napoli, ma Emerson sa di essere stimato da Conte e avrà un occhio di riguardo per il suo ex tecnico ai Blues, sempre se l’Inter avrà la forza di agire e non verrà bruciata sul tempo dalle rivali" scrive Tuttosport.

Il sogno dell'Inter è Robins Gosens ma costa tanto e non è facile da raggiungere. Non è da escludere un ritorno di fiamma per Filip Kostic, 28enne serbo dell'Eintracht Francoforte, mentre tra gli affari low-cost c'è Danny Rose, in scadenza di contratto con il Tottenham. Il classe 1990 piace anche alla Juve.

L'esperienza e la maturità di Perisic potrebbero portare l'Inter a investire su un giovane. I nomi sono quelli di Vitalij Mykolenko, 21enne titolare della Dinamo Kiev e della nazionale ucraina di Shevchenko che piace anche al Milan, Owen Wijndal, classe 1999 dell'AZ Alkmaar e dell'Olanda, e Noah Katterbach, classe 2001 e rivelazione del Colonia.