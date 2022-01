FCIN1908 / Sensi, Samp ha chiesto aiuto per l’ingaggio: Inter ha detto no. Ma affare si fa

Oggi, secondo quanto appurato da Fcinter1908, è andata in scena una conference call tra le due società per l'affare Sensi

L'affare Sensi, tra Inter e Sampdoria, è in via di definizione ma non ancora concluso. Oggi, secondo quanto appurato da Fcinter1908, è andata in scena una conference call tra le due società. La Sampdoria, ovviamente, ha confermato l'intenzione di avere immediatamente il giocatore ma ha chiesto all'Inter una partecipazione all'ingaggio. Nessuna apertura, è stato confermato a Fcinter1908, da parte della società nerazzurra. Se la Sampdoria vuole Sensi, deve pagare gli ultimi 6 mesi dell'ingaggio del giocatore.