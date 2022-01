Sensi alla Samp: il giocatore avrebbe avuto questa rassicurazione. Inter non disposta a…

Il giocatore vola a Genova sponda blucerchiata per trovare minuti e Nazionale

Solo 158 minuti giocati in questa stagione. Stefano Sensi non ha trovato molto spazio nelle rotazioni di Simone Inzaghi, ecco perché il giocatore ha ceduto al corteggiamento della Sampdoria. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto che un utilizzo più continuo lo potrebbe far rientrare nel giro della Nazionale.