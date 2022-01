Sky – Inter, sul mercato se partono due centrocampisti. Oltre a Sensi…

I nerazzurri potrebbero pensare a trovare un altro giocatore qualora oltre all'italiano partisse un altro giocatore di Inzaghi

La partenza di Stefano Sensi, che andrà in prestito alla Samp, ha aperto ad una domanda che i tifosi si pongono: "Chi arriverà al suo posto, sarà sostituito?". La risposta degli esperti di mercato di Skysport a questa domanda è che se partisse solo lui non arriverebbe un altro centrocampista. Giampaolo, neo tecnico doriano, apprezza molto il giocatore che vuole riscattarsi dopo essere stato impiegato poco all'Inter a causa dei tanti infortuni subiti.

Potrebbero però lasciare altri giocatori, come ad esempio Vecino, che va in scadenza a giugno. Uscissero due centrocampisti a quel punto bisognerebbe capire cosa vorrebbe fare la società nerazzurra. Magari un'occasione in prestito verrà cercata con due uscite.