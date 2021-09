Inter, l’incubo di Sanchez è alla fine: “Sensazioni positive, ecco quando tornerà”

Le buone notizie non sono certo finite per Simone Inzaghi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Alexis Sanchez è vicino al recupero

Marco Macca

In campionato l'Inter ha iniziato con il botto, mettendo insieme due vittorie consecutive che hanno riacceso l'entusiasmo della piazza dopo un'estate difficile. Ma le buone notizie non sono certo finite per Simone Inzaghi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, Alexis Sanchez è vicino al recupero. I problemi al polpaccio sono quasi del tutto superati e il ritorno in gruppo si fa sempre più vicino. Tanto che, sostiene la rosea, il cileno potrebbe essere a disposizione dell'allenatore già per la partita contro la Sampdoria o, al più tardi, contro il Real Madrid in Champions League:

Incubo alla fine

"Le lunghe giornate trascorse tra test medici, sedute di fisioterapia e lavoro differenziato in palestra stanno finalmente per concludersi. Il Nino smetterà a breve di lavorare in solitudine mentre i compagni sudano in campo. L’agognato rientro in gruppo è questione di giorni, forse già in settimana, in modo da farsi trovare pronto per la ripresa del campionato contro la Samp o quantomeno per l’esordio in Champions contro il Real Madrid. I dolori al polpaccio sono quasi del tutto spariti e gli ultimi esami svolti dallo staff medico nerazzurro hanno dato esito positivo, confermando le buone sensazioni degli ultimi giorni".