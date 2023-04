Firmino all’Inter per il post Lukaku? Stampa Uk: “Ha l’accordo con il Barcellona”

L'Inter è stata associata dalla stampa italiana a Firmino : si parla di lui anche perché si pensa che Lukaku non resterà a Milano la prossima stagione. Il club nerazzurro avrebbe palesato l'interesse per il calciatore che a fine stagione lascerà il Liverpool. In Inghilterra però dicono che la prossima meta del calciatore non è l'Italia, ma la Spagna.

"Concluderà così la sua avventura di otto anni ad Anfield dove non sta più giocando regolarmente. Ha vinto una CL, una Premier League, la FA Cup, la League Cup e la Coppa del Mondo per Club da quando è arrivato al Liverpool dall'Hoffenheim nel 2015. Klopp ha anche chiarito che la sua volontà sarebbe stata quella di trattenere il giocatore che però ha deciso di optare per una nuova sfida. Ha subito un infortunio al ginocchio e per questo non sarà a disposizione per le prossime tre gare, ma l'allenatore dei Reds resta fiducioso sul suo rientro entro la fine della stagione. I nuovi acquisti Darwin Nunez e Cody Gakpo, arrivati rispettivamente dal Benfica e dal PSV, hanno allontanato Firmino dalla formazione titolare. Nella sua avventura al Liverpool ha segnato 109 gol in 360 presenze", si legge sul quotidiano inglese.