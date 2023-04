GdS – Zhang e Inzaghi in semifinale. Il merito Skriniar, i collaboratori e il ‘dna europeo’

Il presidente è riuscito a centrare il traguardo più importante in Europa nel suo percorso. E il mister ha mostrato di essere bravo con il dentro o fuori

Una semifinale di Champions League nella stagione più difficile per Zhang e Simone Inzaghi. Il presidente ha vinto uno scudetto e ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe italiane. Ha sfiorato la vittoria in finale di EL e ora è in semifinale di CL. E questa semifinale è il punto più alto per il percorso europeo della famiglia Suning da quando è all'Inter. E Steven era commosso a San Siro dopo il pari col Benfica che dava ai nerazzurri la qualificazione in Coppa. La semifinale di CL l'hanno centrata prima di lui Angelo Moratti, Fraizzoli e Massimo Moratti.

Per La Gazzetta dello Sport, il percorso in CL è anche merito della società e quindi del presidente che ha scelto per esempio di trattenere Skriniarin estate. Il PSG aveva proposto 50 mln. Ma non è stato ceduto. Adesso Milan non ha rinnovato, andrà via a parametro zero. Sembra una scelta sbagliata. Ma "Venderlo nella seconda metà di agosto, senza più la possibilità di acquistare un sostituto di quel livello, avrebbe sistemato i conti, ma avrebbe lanciato un messaggio negativo alla tifoseria e all'ambiente.Tenendolo, viceversa, Zhang ha sottolineato che l'Inter puntava in alto dopo i due trofei conquistati e lo scudetto sfuggito nel 2021-22. In campionato finora i risultati sono stati molto negativi (11 sconfitte in 30 giornate) e addirittura l'ingresso nelle prime quattro è in dubbio. Ma nelle altre competizioni, dalla Supercoppa italiana vinta, alle semifinali di Champions e Coppa Italia, l'Inter è stata più che all'altezza della situazione. E i soldi che stanno arrivando dal cammino in Champions, saranno determinanti per sistemare i conti ed evitare la cessione di un big entro il 30 giugno", si legge sulla rosea.

Al momento Zhang è stato ripagato dai risultati anche grazie ai dirigenti che ha al suo fianco, spiega la rosea. "Marotta è stata determinante sia sul mercato sia per la gestione delle situazioni complicate che ci sono state in queste stagioni (soprattutto in quella in corso...); l'abilità dell'altro a.d. Alessandro Antonello ha aumentato i ricavi e quest'anno sarà stabilito il record assoluto di incassi da ticketing; le scelte del d.s. Ausilio e del suo vice Baccin, sempre presenti alla Pinetina, hanno portato in rosa praticamente senza spendere un euro tre elementi determinanti con i parametri zero Onana e Mkhitaryan e il prestito Acerbi, mentre il vice presidente Zanetti ha fatto sentire la sua vicinanza alla squadra", si legge ancora nello stesso articolo.

Un record anche per Inzaghi — Invece sono sei gli allenatori che hanno portato la squadra nerazzurra in semifinale. Herrera, 4 volte, Invernizzi, Bersellini, Cuper e Mourinho prima di Inzaghi, la prima volta per l'allenatore. L'Inter "è in serie positiva da cinque incontri e soprattutto in questo 2022-23 la sua Inter è andata ko 2 volte (entrambe contro il Bayern) su 10 in Champions (20%) e ben 11 su 30 in Serie A (35%)". Il mister è riuscito a dimostrare di essere bravo sulle gare da dentro o fuori ma la situazione in campionato al momento mette in dubbio la sua posizione. Prima di capire cosa succederà c'è terreno da recuperare in campionato ma anche un derby d'Europa da giocare per provare a centrare il sogno Istanbul.

(Fonte: gazzetta.it)