Inter, rivoluzione in attacco: Retegui in pole. Firmino e Thuram, la situazione

Con molta probabilità Romelu Lukaku non indosserà la maglia dell'Inter la prossima stagione. L'intenzione del club nerazzurra è quella di puntare su un altro profilo. Chi al posto di Big Rom? Secondo la Gazzetta dello Sport, il club si è informato su Roberto Firmino , che lascerà il Liverpool e che deve ancora decidere in quale campionato proseguire la sua carriera.

"Ha in mano l’interesse nerazzurro, ma anche quello di un paio di club spagnoli. In fondo, non un discorso troppo diverso da Marcus Thuram, altro giocatore svincolato, che all’Inter piace da due anni almeno".

"L’Inter ha incontrato i suoi nuovi agenti per ben due volte, la corsa è complicata, ma Marotta e Ausilio non si sentono ancora fuorigioco. Dove invece pensano di aver conquistato la pole position è su Mateo Retegui, il nuovo centravanti della Nazionale. Il giocatore è seguito da oltre un anno, servono 18 milioni di euro per portarlo a Milano: considerato l’ingaggio, non sarebbe poi così differente dal costo di una singola stagione di Lukaku".