Inter-Napoli, le formazioni UFFICIALI: out Eriksen, c’è Borja. Sanchez con Lukaku

Una grande occasione, per avvicinarsi all’obiettivo secondo posto, affrontando una grande squadra, e al contempo preparare al meglio la campagna di Germania in Europa League. A San Siro l’Inter di Antonio Conte riceve il Napoli di Gattuso. L’allenatore nerazzurro sceglie in attacco Alexis Sanchez al fianco di Romelu Lukaku, con Lautaro Martinez in panchina. Dietro le punte c’è Eriksen. Ecco le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 87 Candreva, 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez. A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 2 Godin, 10 Lautaro, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 37 Skriniar. Allenatore: Antonio Conte.

NAPOLI (4-3-3): 1 Meret; 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 12 Elmas, 4 Demme, 20 Zielinski; 21 Politano, 99 Milik, 24 Insigne. A disposizione: 25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 5 Allan, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 11 Lozano, 13 Luperto, 22 Di Lorenzo, 31 Ghoulam, 34 Younes, 68 Lobotka. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Arbitro: Valeri.

Assistenti: Del Giovane, Prenna.

Quarto Uomo: Prontera.

VAR e Assistenti VAR: Irrati, Galetto.