Sky – Inter, su Sanchez parte da situazione di svantaggio. Kumbulla, un nome due indizi

A Skysport è stato fatto un punto sul mercato dell’Inter per la prossima stagione, a partire da Alexis Sanchez per finire al centrocampo. Queste le indiscrezioni riportate dalla squadra mercato del noto canale satellitare:

ALEXIS – Conte ha capito quanto è importante Sanchez quando sta bene. Obiettivo è tenerlo fino a fine stagione e poi prenderlo anche per la prossima. Ha dato ok fino alla gara col il Getafe, il Manchester da questo punto di vista non ci sente. Si tratta ancora per trattenere il cileno. Lo United sa quanto serve all’Inter che non parte da una situazione di vantaggio. C’e il gradimento del giocatore a cui piacerebbe rimanere.

KUMBULLA – In difesa Kumbulla è il nome tornato di modo dopo che era stato vicino alla Lazio. Sul ragazzo classe 2000 i nerazzurri sembrano in pole. Questo dà due indizi sul mercato interista: Conte vuole puntare anche su giovani di valore e prospettiva come è stato fatto con Bastoni. E questo indica anche che l’Inter vuole fare dei colpi in prospettiva e non pensa solo a giocatori fatti e finiti.

ALTRI RUOLI – Qualcosa verrà fatto anche a centrocampo con una figura alla Vidal e si sta prendendo in considerazione la permanenza di Nainggolan. Oltre ad Hakimi arriverà un esterno a sinistra.

(Fonte: SS24)