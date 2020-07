Marani: “Messi all’Inter? Per il momento è fantamercato. Quest’anno è mancato Sensi che…”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati’, Matteo Marani ha commentato l’ultima suggestione di mercato: Messi all’Inter. Questo il commento del giornalista: “Messi all’Inter va dietro a quello che ha detto Marotta. Per il momento è fantamercato pensare a Messi in nerazzurro anche lui ha un legame di gratitudine enorme nei confronti del Barcellona“. Sulla stagione dell’Inter, il giornalista ha aggiunto: “Nel calcio non si inventa nulla, i risultati arrivano attraverso un progresso di crescita che secondo me l’Inter sta facendo. Quest’anno è mancato moltissimo Sensi che a mio avviso rimane il giocatore migliore assieme a Brozovic a livello di costruzione del gioco“.

(Tutti Convocati)